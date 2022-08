Jetzt offiziell zwei Bürgermeister-Kandidaten in Tapfheim

Nach Marcus Späth ist nun Alexander Wolfinger von den Christsozialen offizieller Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Tapfheim.

Zwei Kandidaten sind für die Bürgermeisterwahlen in Tapfheim nun offiziell nominiert. Die Tapfheimer CSU hat am Montag in einer Ortshauptversammlung im Gasthof "Zum Adler" Alexander Wolfinger einstimmig als Kandidat für das Bürgermeisteramt ernannt.

Alexander Wolfinger tritt für die CSU als Bürgermeisterkandidat in Tapfheim an. Foto: Fotodesign Schremmel

Macus Späth hat alle Formalitäten und Hürden für Kandidatur genommen

„Mit diesem sensationellen Ergebnis im Rücken können wir nun gestärkt in den Wahlkampf ziehen. Unser Ziel ist es, im Dialog mit unseren Bürgerinnen und Bürgern die bestmöglichen Entscheidungen und Weichenstellungen für unsere Gemeinde zu treffen“, betonte der frisch nominierte Kandidat Wolfinger. Wolfinger ist Radverkehrsbeauftragter beim Landratsamt Donau-Ries.

Marcus Späth wurde von einer eigens gegründeten Wählergruppe nominiert. Foto: Stutzky

Ebenfalls als Bürgermeisterkandidat nominiert ist, wie berichtet, Marcus Späth. Zwei Wochen nach Beginn der Möglichkeit, Unterstützerunterschriften für Späth im Rathaus abzugeben, ist es nun amtlich: Der Kandidat hat alle Formalitäten und Hürden geschafft und kandidiert nun offiziell für das Bürgermeisteramt in Tapfheim. „80 Stimmen hätten gereicht, am Freitagmittag waren es bereits weit über 100 abgegebene Stimmen für mich. Eine große Zahl der Bürgerinnen und Bürger wollen mich als Kandidaten für Tapfheim“, so der Kommunalpolitiker aus Erlingshofen. Nominiert wurde Späth von einer eigens dafür gegründeten Wählergruppe aus der Gemeinde Tapfheim. (AZ)

