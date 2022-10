Jugendliche läuft in Tapfheim vor Bus und flüchtet

Eine Jugendliche läuft in Tapfheim trotz roter Fußgängerampel vor einen Bus und flüchtet anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannte Jugendliche hat am Montag gegen 12.22 Uhr einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Ein 54-jähriger Schulbusfahrer befuhr die Donauwörther Straße in Tapfheim in Richtung Donaumünster. An der Ampel in Erlingshofen wollte dieser mit dem Schulbus bei grün die Kreuzung passieren. Eine bislang unbekannte Jugendliche betrat trotz roter Fußgängerampel die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nur durch eine augenblickliche Gefahrenbremsung des Omnibusses ein Anfahren der etwa 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen verhindern.

Ein zehnjähriges Kind im Bus fiel durch die starke Bremsung von ihrem Sitz und zog sich dadurch eine Beule am Hinterkopf sowie Verletzungen am Knie und an seiner linken Hand zu. Es wurde zur medizinischen Versorgung per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gefahren. Die jugendliche Unfallverursacherin flüchtete nach dem Ereignis. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht sowie fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Identität der Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

