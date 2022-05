Kandidatensuche für das Bürgermeisteramt in Tapfheim hat begonnen

Plus In Tapfheim hat die Suche nach einem Nachfolger für Karl Malz im Bürgermeisteramt begonnen. Die Parteien sondieren die Lage.

Noch bis Dezember 2022 dauert die Amtszeit von Tapfheims Bürgermeister Karl Malz. Danach wird im Sessel des Chefzimmers im Rathaus ein neuer Bürgermeister Platz nehmen - oder wird es eine Bürgermeisterin sein? Hinter den Kulissen gibt es dem Vernehmen nach zahlreiche Gespräche, denn die Parteien sondieren die Lage.