Katastrophenschutz: Einsatzkräfte üben für den Ernstfall

Das Landratsamt Donau-Ries wappnet sich für den Katastrophenfall. Zusammen mit der Polizei, der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV), Schnelleinsatzgruppe Betreuung der Johanniter und dem Bayerischen Roten Kreuz führt das Landratsamt eine Katastrophenschutzübung durch. Die Übung findet am Samstag, 23. November ab 9 Uhr im Bereich der Grundschule in Tapfheim statt. Bei der Übung soll die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte der unterschiedlichen Organisationen erprobt und das erlernte Wissen gefestigt werden. An der Übung nehmen rund 100 Einsatzkräfte der PSNV, Polizei, Kriminalpolizei, BRK und Johanniter teil. Im Umfeld der Schule in Tapfheim ist mit einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen und möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Zuschauer werden gebeten, Abstand zu halten, um die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit nicht zu behindern. (AZ)

