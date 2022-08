Auf dem Kreisjugendring-Zeltplatz in Tapfheim gibt es kein Warmwasser mehr

Plus Die Erneuerung des Zeltplatzes bei Tapfheim steht weiter aus. Nun hat sich auf der Anlage ein neues Problem aufgetan.

Schon seit Jahren soll die Infrastruktur des Kreisjugendring-Zeltplatzes am Tapfheimer Badesee erneuert werden. Wann das Projekt endlich startet, ist weiter unklar. Inzwischen gibt es dort aber eine weitere Einschränkung: Die Warmwasser-Anlage im Sanitär- und Küchenbereich ist außer Betrieb. Auf dem Zeltplatz haben sich Investitionen angestaut, die inzwischen wohl deutlich über eine halbe Million Euro kosten.