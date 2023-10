Tapfheim

Kürbiszüchter-Europameister wird in "Heute Show" veräppelt

Plus Das Medieninteresse an Luca Stöckl ist nach dem Kürbis-EM-Titel groß. Jetzt setzt das ZDF in seiner Satire-Sendung noch einen drauf.

Von Wolfgang Widemann

Luca Stöckl kann nur staunen: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt." Anfang Oktober sicherte sich der Tapfheimer mit einem mehr als 1000 Kilogramm schweren Kürbis den Europameister-Titel unter den Züchtern dieser Früchte. Seitdem steht bei dem 20-Jährigen das Telefon kaum noch still, denn das Interesse der Medien ist enorm. Am Freitagabend setzte der Fernsehsender ZDF noch einen drauf: Stöckl war unversehens im Visier der Satire-Sendung "Heute Show".

Der Biotechnologie-Student, der sich gerade zu einem Ausland-Semester in England aufhält, wusste nach eigenem Bekunden davon überhaupt nichts. Ein Kumpel machte ihn in der Nacht auf Samstag darauf aufmerksam, dass Stöckl gerade – ohne das sein Name genannt wurde – in einem Beitrag unter dem Titel "Nur noch gute Nachrichten" jubelnd auf dem Riesen-Kürbis sitzend zu sehen war. Der Satiriker Friedemann Weise übte sich leicht überdreht und von tanzenden Einhörnern umgeben darin, solche zu verbreiten. Er vermeldete den Kürbis-Rekord eines "Studenten aus Bayern", im Hintergrund erschienen das Foto und ein Zitat ("Dass er schwerer als 1000 Kilo sein wird, hätte ich nicht erwartet") von Luca Stöckl aus einem großen Interview, das die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 17. Oktober veröffentlichte.

