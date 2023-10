Ladendieb wird in Tapfheim geschnappt

Am Freitag stahl ein Mann mehrere Dinge aus einem Verbrauchermarkt in Tapfheim. Auf seiner Flucht erwischte ihn dann doch noch die Polizei.

Am Freitag ist ein Ladendieb in Tapfheim von der Polizei festgenommen worden. In einem Verbrauchermarkt in der Höslerstraße stahl er zuvor mehrere Sachen. Der 31-jähriger Mann steckte mehrere Socken und weitere Ware in seine Hose und ging zur Kasse. Dort wollte er nur eine Semmel bezahlen. Daraufhin wurde der Mann von der Marktleiterin angesprochen, die er umschubste.

Polizei kann den Mann auf der Flucht festnehmen

Sie versuchte den Täter an noch der Jacke festzuhalten, aus der er dann herausschlüpfte und in unbekannte Richtung türmte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter durch eine Streife vorläufig festgenommen werden. Die Diebesbeute hat einen Gesamtwert von unter 10 Euro. Ermittlungen gegen den Mann wurden eingeleitet. (AZ)