Tapfheim/Landkreis Donau-Ries

vor 33 Min.

Das größte Kulturevent Deutschlands: Der Tag des offenen Denkmals

Der Tag des offenen Denkmals im Landkreis wurde in diesem Jahr in Tapfheim eröffnet. Unser Bild zeigt Rita Failer und Landrat Stefan Rößle.

Plus Mehrere Denkmäler konnten die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag im Donau-Reis-Kreis besichtigen. Landrat Stefan Rößle eröffnete die Veranstaltung in Tapfheim.

Bei herrlichem Spätsommerwetter hat Landrat Stefan Rößle den Tag des offenen Denkmals für den Landkreis Donau-Ries im alten Bahnhof in Tapfheim eröffnet. Doch was steckt hinter dieser Kulturveranstaltung, die bundesweit jeden zweiten Sonntag im September stattfindet?

Sie ist der deutsche Beitrag zu den „European Heritage Days“, einer gemeinsamen Aktion des Europarates und der Europäischen Kommission. Ziel ist es, unser Kulturerbe zu erhalten, zu fördern und möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für die historische Baukunst und Denkmäler zu begeistern. Das Besondere am Tag des offenen Denkmals ist es, dass er von den Bürgern ausgeht. Das können private Eigentümer, Initiativen oder auch Vereine sein. Rößle betonte in seiner Ansprache, dass es sich um das „größte bürgerschaftliche Engagement in Sachen Kultur in ganz Deutschland“ handele. In diesem Jahr konnte das größte Kulturevent in Deutschland sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Das Motto lautete „Talent Monument“ und rückte damit die Frage in den Fokus: Was macht ein Denkmal zu einem Denkmal, und welche bislang unerkannten Denkmaltalente haben mehr Aufmerksamkeit verdient?

