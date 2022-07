Gut ausgebildete Handwerker sind gefragt wie nie

Obermeister Heidel ehrt vier Handwerker aus Nördlingen, Tapfheim und Wemding mit sechs Goldenen Meisterbriefen.

Lehrlingswerbung wird groß geschrieben bei der nordschwäbischen Innung und beim Fachverband für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Deshalb wurde 2019 die Aktion "Zeit zu starten" ins Leben gerufen mit dem Leitsatz: "Mach dich begehrt!" Denn heutzutage sind gut ausgebildete Handwerker so gefragt wie nie zuvor.

Zahlreiche SHK-Meisterbetriebe in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries brauchen Nachwuchs, bilden selbst aus. Obermeister Friedrich Heidel stellte bei der Innungsversammlung im Gasthof Zur Grenz in Tapfheim klar: "Geht der Meister mit seinem Auszubildenden in die Schulen und zeigt, was den Beruf ausmacht, werden die Schüler und Schülerinnen neugierig." Werden sie bei Praktika in den Betrieben gut betreut, ist die Chance groß, dass sie sich für eine Lehre in der Branche entscheiden.

Fachkräftemangel im Kreis Donau-Ries ist Thema bei Innungsversammlung

Nach einer abgeschlossenen Ausbildung stehen den handwerklichen Fachkräften alle Türen offen, bis zur Selbstständigkeit. Sei es eine Meisterausbildung, ein Studium oder Fortbildungen wie am erst 2022 neu startenden Zweig der Staatlichen Technikerschule in Donauwörth. Obermeister Heidel bat seine Innungs-Kollegen aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries: "Bitte nutzt diese heimatnahe Weiterbildungsmöglichkeit und informiert interessierte Mitarbeiter."

Ein Höhepunkt der Innungsversammlung war die Verleihung von sechs Goldenen Meisterbriefen durch den Obermeister und den Fachverbandsvertreter. Seit 1987 ist der Nördlinger Jürgen Babsch Gas- und Wasserinstallateurmeister, ebenso lang Ludwig Schnepf aus Tapfheim. Wilhelm Zinoni, ebenfalls aus Tapfheim, ist seit 1987 Klempnermeister. Gleich drei Urkunden konnte Karl Hönle aus dem Wemdinger Ortsteil Amerbach entgegennehmen. Er ist sowohl Meister in den Berufen Landmaschinenmechaniker (seit 1980), Metallbauer (seit 1981) und Gas- und Wasserinstallateur (seit 1989). Obermeister Heidel betonte: "Es freut mich, dass die Kollegen ihrem Handwerk treu geblieben sind, das soll ein Ansporn für die Neuen sein." Denn zu Beginn konnte er vier neue Mitglieder in der Innung begrüßen.

