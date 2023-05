Lastwagenfahrerin beschädigt Halle und flieht

Die Frau bleibt mit ihrem Fahrzeug an der Dacheinfassung hängen. Sie steigt aus, schaut sich den Schaden an und fährt dann einfach weiter.

Eine bislang unbekannte Lkw-Fahrerin ist am Dienstagnachmittag auf ein Grundstück an der Ulmer Straße gefahren. Die Polizei berichtet, dass der Lastzug dort erst an einer Regenrinne und dann an der Dacheinfassung einer Halle hängen blieb. Beim anschließenden Zurücksetzen stieß der Lkw noch mit dem Heck gegen die Außenverkleidung einer zweiten Lagerhalle. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Die Fahrerin stieg aus, sah sich den Schaden an und fuhr dann weiter. Da sich kein Verursacher meldete, erstattete der 28-jährige Grundstückseigentümer Strafanzeige wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Aktuell werden hierzu Videoaufzeichnungen ausgewertet. (AZ)

