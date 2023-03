Linke stellt Kandidaten für die Bayerische Landtagswahl auf

Der Bäumenheimer Gemeinde- und Kreisrat Manfred Seel tritt auf Listenplatz 1 für die Partei "Die Linke" für die Landtagswahl 2023 an. Womit er punkten will.

Auch die Partei „ Die Linke“ hat ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober aufgestellt. In der Wahlversammlung in Tapfheim wurde der Bäumenheimer Kreis- und Gemeinderat Manfred Seel auf Listenplatz 1 gewählt. Er möchte sich im Landtag für einen sozial-ökologischen Umbau einsetzen, wie er nach der Wahl durch die Delegierten ankündigte. „Ich möchte Rahmenbedingungen für eine Wirtschaftsform schaffen, die geprägt ist von sozialer Gerechtigkeit und Familiennähe, aber auch den Umweltgedanken in den Vordergrund stellt.“ Seine Partei fordert eine wirkliche Zeitenwende im Kampf gegen den Klimawandel. Als zweiter Teil der schwäbischen Doppelspitze wurde Karl-Martin Wöhner aus Neu-Ulm auf Platz 2 gewählt.

Für den Bezirkstag kandidiert als Spitzenkandidat erneut der Augsburger Bezirks- und Stadtrat Frederik Hintermayr. Der ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger ist bereits seit 2013 Mitglied des Gremiums. „Im Bezirkstag gibt es noch viel für mich zu tun. Ich möchte weiterhin eine konsequente Stimme für die Pflege sein und auch meinen Einsatz für psychisch Erkrankte fortsetzen.“ Als weiteren Schwerpunkt seiner Bezirkstagsarbeit nennt Hintermayr, der als Gewerkschaftssekretär tätig ist, gute Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen. (AZ)