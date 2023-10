Tapfheim/Ludwigsburg

Das sagt Kürbiszüchter Luca Stöckl aus Tapfheim zum EM-Sieg

Plus Luca Stöckl aus Tapfheim bringt mit 1041,5 Kilo den schwersten Kürbis bei der Europameisterschaft auf die Waage. Warum er damit überhaupt nicht gerechnet hat.

So richtig begriffen, was passiert ist, hat Luca Stöckl erst mit zeitlicher Verzögerung. Er hat zwar am Sonntag das Ergebnis vernommen, hat jubelnd die Arme nach oben gerissen, gefeiert und sich feiern lassen, doch erst tags darauf ist die eigentliche Erkenntnis so richtig durchgesickert und in seinem Bewusstsein angekommen: Der 20-jährige Student ist Europameister 2023 im Kürbiszüchten. Er bringt mit seinem Exemplar der Sorte "Atlantic Giant" den schwersten Kürbis des Kontinents auf die Waage und hat rund 20 Mitbewerber aus Italien, den Niederlanden und Deutschland hinter sich gelassen.

Die Spannung war groß, denn Luca Stöckls schärfster Konkurrent brachte einen Kürbis mit, der größer war. Letztlich aber nicht schwerer, wie sich herausstellte. Foto: Christoph Schmidt, dpa

Mit einem Gewicht von 1041,5 Kilogramm hat Lucas Kürbis jetzt auf der weltgrößten Kürbisausstellung in Ludwigsburg vor allem auch den ernsthaftesten Konkurrenten geschlagen, den Italiener Stefano Cutrupi, dessen Kürbis immerhin stolze 973,5 Kilo wiegt. Cutrupi hält seit 2021 den Weltrekord mit rund 1200 Kilo. "Ich freue mich riesig über den Europasieg", sagt Luca im Gespräch mit unserer Redaktion, ist richtig euphorisch. Und diese Euphorie spornt ihn an: "Ich wollte ja eigentlich aufhören, um mein Studium nicht zu vernachlässigen. Falls ich aber doch ab Frühjahr wieder züchte, dann will ich 2024 den Weltrekord aufstellen!" Der Student ist ein alter Hase, was Wettbewerbe in Sachen Kürbis betrifft. Schon im Grundschulalter von etwa sechs oder sieben Jahren wurde er mit diesem Hobby infiziert und hat sich seitdem immer weiter mit der Materie befasst.

