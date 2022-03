Hochwasser: Tapfheimer Bürgermeister kritisiert Wasserwirtschaftsamt

Plus Die Behörden wollen ein Rückhaltebecken in Tapfheim endgültig festlegen, doch Bürgermeister und Gemeinderat sehen dabei eine Vielzahl ungeklärter Fragen.

Zweimal hat die Gemeinde Tapfheim Klage eingereicht, nun hat ihr das Landratsamt Dillingen als zuständige Behörde mitgeteilt, dass sie das Überschwemmungsgebiet „Hochwasserrückhaltebecken Tapfheim“ endgültig als solches festlegen will. „Bei der Durchsicht der Unterlagen sind neue, ungeklärte Punkte aufgetaucht“, erklärte Bürgermeister Karl Malz im Gemeinderat. Man habe deshalb erneut einen Rechtsanwalt eingeschaltet.