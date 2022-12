Tapfheim

vor 47 Min.

Mann verletzt sich bei Sturz gegen Scheibe von Ofen

Notarzt und Rettungsdienst waren nach einem Unglück in der Gemeinde Tapfheim im Einsatz.

Artikel anhören Shape

Ein 61-Jähriger durchbricht in der Gemeinde Tapfheim mit dem Kopf die Glasscheibe eines Holzofens. In eine Klinik will das Opfer nicht.

Erheblich verletzt hat sich am Mittwoch ein Mann bei einem Sturz in der Gemeinde Tapfheim. Nach Angaben der Polizei fiel der 61-Jährige beim Versuch, einen Holzofen zu schüren, nach hinten um und prallte mit dem Kopf gegen dessen Glasscheibe. Diese zerbrach und das Opfer zog sich durch Schnitte eine stark blutende Wunde im Hals- und Nackenbereich zu. Der Mann ließ sich zwar vor Ort vom Rettungsdienst versorgen, weigerte sich aber trotz starkem Blutverlust vehement, zur weiteren Behandlung mit ins Krankenhaus zu fahren. Ein Notarzt stellte fest, dass die Verletzungen nicht akut lebensgefährlich sind. (AZ)

Themen folgen