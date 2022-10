Tapfheim

20:45 Uhr

Marcus Späth wird Bürgermeister: So verlief der Wahlabend in Tapfheim

Marcus Späth (Mitte) ist neuer Rathauschef in der Großgemeinde Tapfheim. Sein Konkurrent Alexander Wolfinger gratulierte ihm gestern Abend im Tapfheimer Rathaus nach acht Wochen intensivem Wahlkampf.

Plus Am Ende eines spannenden Wahlabends steht der neue Bürgermeister in Tapfheim fest. Wie sein Konkurrent Alexander Wolfinger das Ergebnis aufgenommen hat.

Am Ende waren selbst die beiden Bewerber überrascht. Wie so viele hätten sie selbst auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen getippt. Doch schon 40 Minuten nach der Schließung der Wahllokale durfte sich Marcus Späth freuen. Der Justizvollzugsbeamte setzte sich deutlicher als erwartet gegen Alexander Wolfinger (CSU) durch. Der Jubel im Foyer des Tapfheimer Rathauses war groß, als der amtierende und nicht mehr angetretene Bürgermeister Karl Malz offiziell das Ergebnis verkündete.

