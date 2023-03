Tapfheim/München

18:00 Uhr

So lief es für die Tapfheimer Schüler in der TV-Sendung "1, 2 oder 3"

Plus Drei Kinder aus Tapfheim beantworteten in der Rate-Sendung "1, 2, oder 3" knifflige Fragen. Ihr Wissen zahlt sich aus. Wie sie den Ausflug ins TV erlebt haben.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

„Wie kann man einen Wasserstrahl verbiegen, ohne ihn dabei zu berühren?“, fragte Moderator Elton gleich zu Beginn. „Mit einem elektrisch aufgeladenem Luftballon, einem Laser oder einem Magneten?“ Laura, Kilian und Elian mussten sich schnell für eine Antwort entscheiden, denn sie hatten nur kurz Zeit. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler der Grundschule Tapfheim feuerten sie dabei an. „Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht!“, löste der Elton die erste Frage auf. Bei einem Experiment im Studio der Ratesendung zeigte er, was stimmte: mit einem Luftballon, den er vorher durch Reibung an seinem Baumwollshirt auflädt. Für die Kinder der Grundschule Tapfheim brachte die erste Frage keinen Punkt ein. Doch sie konnten das Blatt in letzter Minute noch wenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen