Tapfheimer Schüler treten im TV bei "1, 2 oder 3" an

Plus Zusammen mit anderen Schulkameraden schwierige Fragen beantworten: das dürfen drei Grundschüler bei der Kindersendung 1,2 oder 3 am Sonntag.

Für die Klasse 4a der Grundschule Tapfheim wird es am Sonntag spannend. Drei der 21 Kinder nehmen an der Kindersendung 1,2 oder 3 teil. Dort beweisen sie ihr Wissen im Fernsehen und beantworten knifflige Fragen zum Thema "Biegen und Brechen".