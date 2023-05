Tapfheim

Nach Steinberger-Rückritt: Tapfheim hat einen neuen zweiten Bürgermeister

Plus Tapfheim hat einen neuen zweiten Bürgermeister. Eine Stichwahl musste entscheiden. Im Vorfeld gab es Unstimmigkeiten zwischen Bürgermeister und seiner "Vize".

Von Helmut Bissinger

Tapfheim Anja Steinberger ( CSU) hat mit dem Kapitel Gemeinderat abgeschlossen. Sie hatte kürzlich um die Entbindung aus ihrem Amt als Zweite Bürgermeisterin und als Gemeinderätin gebeten. Als Begründung nannte sie eine unzureichende Zusammenarbeit mit Bürgermeister Marcus Späth. Nun wurde in einer Stichwahl ihr Nachfolger gewählt.

Es handelt sich um Manfred Wegele (UBG). Er folgt nun auf Steinberger. Offenbar war das Verhältnis von Anja Steinberger und Bürgermeister Späth so zerrüttet, dass die Finanzexpertin die Reißleine zog und ihr Mandat niederlegte. Ob dies alles seinen Ursprung in den Vorgängen im Vorfeld der Wahl eines Nachfolgers für den bisherigen Amtsinhaber Karl Malz hatte, bleibt unklar, ist aber zu vermuten. In ihrer Funktion als Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes hatte Steinberger seinerzeit Alexander Wolfinger unterstützt. Der Radwegbeauftragte des Landkreises war von den Mitgliedern als Bürgermeister-Kandidat nominiert worden. Ein anderes CSU-Mitglied wurde letztlich von einer freien Gruppe nominiert: Marcus Späth. Er gewann am Ende die Wahl und ist inzwischen aus der Partei ausgetreten.

