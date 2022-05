Nach Trinkspiel: Betrunkener 17-Jähriger liegt hilflos auf Straße

Der Besucher einer Party liegt in Tapfheim abends hilflos auf der Straße. Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz.

Eine Geburtstagsfeier in Tapfheim hat für einen Jugendlichen im Krankenhaus geendet. Die Polizei erhielt am Samstag um etwa 21.15 Uhr von der Integrierten Leitstelle die Nachricht, dass auf der Lupinenstraße in Tapfheim eine betrunkene Person liege. Eine Streifenbesatzung stellte vor Ort fest, dass es sich um einen 17-Jährigen handelte. Der hatte bei der Party in der Nähe an einem Trinkspiel teilgenommen und - so die Polizei - "offensichtlich dabei verloren". Ihm wurde schlecht und verließ die Feier. Ein Freund fand ihn dann auf der Straße.

Nach Party in Tapfheim: Jugendlicher liegt auf der Straße

Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen, der aus dem Ostalbkreis stammt in die Klinik. Die Polzei informierte den Vater. (AZ)