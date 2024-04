Tapfheim

Neue Tempo-30-Zonen in der Gemeinde Tapfheim

In einigen Bereichen in Donaumünster gilt jetzt Tempo 30.

Plus Verkehrsteilnehmer in der Gemeinde Tapfheim müssen aufpassen. Reduzierte Geschwindigkeit jetzt in Teilen von Donaumünster.

Von Helmut Bissinger

Wer in der Gemeinde Tapfheim mit motorisierten Fahrzeugen unterwegs ist, sollte in diesen Tagen und Wochen besonders aufmerksam sein und vom Gas gehen. Die Gemeinde hat damit begonnen, neue Tempo-30-Zonen einzurichten. Im Ortsteil Donaumünster gilt jetzt in einigen Bereichen dieses Geschwindigkeitslimit.

Insgesamt müssen wohl, so hat Bürgermeister Marcus Späth ausgerechnet, im gesamten Gemeindegebiet etwa 90 Schilder entfernt beziehungsweise neu montiert werden. „Wir haben uns dafür aber Zeit gegeben“, sagt Späth. Bis Ende des Jahres soll die Aktion in mehreren Schritten abgeschlossen sein.

