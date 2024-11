Neue Verkehrsschilder: Das gilt jetzt in den Tempo-30-Zonen

Die Aktion ist abgeschlossen: An 38 Stellen in Tapfheim und seinen Ortsteilen wurden neue Verkehrsschilder aufgestellt. Sie weisen auf die dort geltenden Tempo-30-Zonen hin. Die Experten von Polizei und Landratsamt hätten nach einer Verkehrsschau klare Empfehlungen ausgesprochen, berichtete Bürgermeister Marcus Späth im Gemeinderat. In zusammenhängenden Siedlungsgebieten wurde Tempo 30 eingeführt. Dort gilt künftig nicht nur eine Geschwindigkeitsreduzierung, sondern auch die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“. Späth ist überzeugt, dass dies den Verkehr zusätzlich entschleunigen und die Sicherheit erhöhen wird. In den nächsten Tagen werden rund 110 Vorfahrtsbeschilderungen abgebaut. „Viele negative Stimmen haben wir nicht gehört“, berichtete das Gemeindeoberhaupt. Lediglich ein Schreiben sei eingegangen, versehen mit den Unterschriften von 33 Anliegern. Sie forderten die Tempo-30-Zone in der Hauptstraße in Donaumünster und in der Höslerstraße wieder abzuschaffen. Ihnen ist das Unfallrisiko zu groß. Der Gemeinderat lehnte dies allerdings ab.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsschild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tapfheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis