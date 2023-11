Tapfheim

Neugestaltung des Bereichs "An der Kessel": Planungen gehen in die letzte Runde

Der Bereich an der Kessel in Donaumünster soll neu gestaltet werden. Im ersten Abschnitt kostet das Projekt 1,1 Millionen Euro.

Plus Bald sollen die Pläne zum Bereich "An der Kessel" in Donaumünster-Erlingshofen realisiert werden. Wie es rund um das Schloss aussehen soll, ist noch unklar.

Die Vorgeschichte ist lang, doch nun sollen die Pläne zur Neugestaltung des Bereichs „An der Kessel“ in Donaumünster-Erlingshofen bald realisiert werden. „Nur noch Kleinigkeiten sind zu klären“, verkündete Bürgermeister Marcus Späth bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das Projekt soll, wie ursprünglich geplant, in zwei Abschnitten angegangen werden. Bis zu den nächsten Beratungen des Bau- und Umweltausschusses Anfang Dezember sollen die letzten Details geplant sein. Dann soll es für die Maßnahme endgültig grünes Licht geben.

Im Ausschuss hatte das Ingenieurbüro AS aus Kirchheim am Ries seine überarbeitete Planung vorgestellt. Wichtigster Punkte: Nicht alle Bereiche sollen mit Pflastern versehen werden, sondern nur der Bereich um das Domizil des Heimat- und Brauchtumsvereins (HBV) sowie den dortigen Festplatz. Der Grundgedanke: Der Naturraum an der Kessel soll für die Bevölkerung erlebbar gemacht werden. Schon frühzeitig waren die Vereine einbezogen worden. Deren Wünsche, auch hinsichtlich der angrenzenden Festwiese, seien in die Planungen eingeflossen.

