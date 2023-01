Orgel und Saxofon harmonieren bei Konzert in Tapfheim

Farina Mayrshofer und ihre gleichnamige Tochter musizieren gemeinsam. Der Erlös kommt der Renovierung der Kirche zugute.

Am Vorabend des Silvestertags setzte ein festliches Orgelkonzert in St. Peter in Tapfheim den musikalischen Schlusspunkt des Jahres 2022. In der weihnachtlich geschmückten und überaus gut besuchten Pfarrkirche sorgten Tochter Farina und Mutter Farina Mayrshofer für eine besinnliche und künstlerisch hochrangige Stunde.

Im Mittelpunkt standen Werke von Johann Sebastian Bach, aber auch moderne Stücke wurden zu Gehör gebracht. Orgel und Saxofon harmonierten auf das Beste, beeindruckend in den Improvisationen über „Es kommt ein Schiff geladen“ und im „Cantabile für You“ von Enrico Pasini. Bachs Werk „Gottes Sohn ist kommen“, überzeugend vorgetragen, spiegelt das Verhältnis Gott–Mensch wider: Der Prinzipal, Gott, geht mit den Händen der Organistin voran und gibt die Richtung vor, die Pedale, Sinnbild des Volkes Gottes, folgt. Im "Adeste fideles" waren die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Mitsingen eingeladen.

Beim Konzert in Tapfheim kommt ein Erlös von 750 Euro zusammen

Pfarrer Karl Hagenauer sprach verbindende Worte und erläuterte die Hintergründe zu den Werken. Bei der abschließenden Fantasie in g-Moll von J. S. Bach lud er die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, das vergangene Jahr gedanklich Revue passieren zu lassen. Kräftiger Applaus war der Lohn für die hohe künstlerische Leistung. Der Erlös von 750 Euro kommt der Kirchenrenovierung zugute. Die Verantwortlichen der Pfarrei bedankten sich beim Publikum und bei den Musikerinnen. (AZ)