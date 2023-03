Pfleger für Kriminelle gehalten: Tapfheimer verbarrikadiert sich in Haus

Ein junger Mann bemerkt, wie nachts zwei Fremde an seiner Tür rütteln. Er schließt sich ein, die Polizei kommt. Am nächsten Tag gibt es Entwarnung.

Als ein 20-jähriger Tapfheimer am Samstag spät nachts nach einer Feier nach Hause kam, bemerkte er laut Polizei vor dem Grundstück einen Kleinbus mit ausländischem Kennzeichen. Der junge Mann ging ins Haus und stellte fest, dass aus dem Kleinbus zwei Personen stiegen und sich der Türe näherten. Geistesgegenwärtig schloss er die von innen ab.

Die beiden Personen rüttelten laut Polizei anschließend von außen an der Haustür. Der Tapfheimer verbarrikadierte sich zusammen mit einer weiteren Hausbewohnerin im Obergeschoss, die Frau rief die Polizei. Die Streife konnte kurze Zeit später weder die Personen noch das Fahrzeug antreffen. Schäden an der Haustür waren ebenfalls nicht feststellbar. Eine Fahndung ergab keine weiteren Hinweise. Am nächsten Tag kontaktierte die Frau, die die Polizei gerufen hatte, erneut die Donauwörther Wache. Sie hatte aus der Nachbarschaft erfahren, dass es sich um einen Pflegedienst gehandelt habe, welcher sich lediglich in der Haustür geirrt und nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht habe. (AZ)