Pyrotechniker aus Tapfheim: "Es gibt auch leises Feuerwerk"

Plus Zwei Jahre mussten die Menschen notgedrungen auf Feuerwerk zu Silvester verzichten. Und jetzt? Alles wieder wie vor Corona? Fragen an einen Händler aus Tapfheim.

Herr Altstetter, zwei Jahre ohne Feuerwerk zu Silvester liegen hinter Ihnen. Die Zeiten ändern sich. Haben die Menschen überhaupt noch Lust auf Böllerei?



Harald Altstetter: Wir verkaufen seit Donnerstag für Privatpersonen Feuerwerk, und es ist ziemlich viel los hier. Die Menschen wollen böllern und haben Spaß daran. Nach der Corona-Pause ist es endlich wieder möglich und die Begeisterung ist wieder da.