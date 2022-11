Reifen geplatzt: 87-Jährige fährt in Tapfheim trotzdem weiter

Eine Autofahrerin sorgt in Tapfheim für einen nicht alltäglichen Einsatz der Feuerwehr. Durch die Fahrt auf den Felgen fängt der Pkw zu qualmen an.

Eine betagte Autofahrerin hat am Sonntag in Tapfheim einen nicht alltäglichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Frau fuhr trotz zweier geplatzter Reifen mit ihrem Wagen weiter – bis dieser qualmte.

Nach Angaben der Polizei war die 87-Jährige am Mittag auf der Dillinger Straße in westlicher Richtung unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt zum Recyclinghof geriet die Rentnerin mit ihrem Pkw ohne Fremdeinwirkung auf freier Strecke nach rechts. Der Wagen prallte wohl recht heftig gegen den Bordstein. Dadurch platzten beide Reifen auf der rechten Seite des Autos. Die 87-Jährige hielt aber nicht an – und fuhr quasi auf den blanken Felgen weiter.

Feuerwehr: Ursache für den starken Rauch an dem Auto in Tapfheim ist unklar

Im Verlauf der Fahrt gab es an dem Wagen offensichtlich eine enorme Hitzeentwicklung und es qualmte stark. Dies meldeten zwei Zeugen der Polizei. Als die Seniorin den Rauch registrierte, stoppte sie. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Tapfheim und Donaumünster/Erlingshofen rückten an. Sie brauchten laut Kreisbrandmeister Mike Kühnel aber nicht einzugreifen, denn an dem Fahrzeug sei kein Brand ausgebrochen. Die Ursache für das Qualmen sei unklar. Die Einsatzkräfte regelten den Verkehr, bis der Pkw abgeschleppt war.

Die Frau blieb unversehrt. Die Polizei nahm den Vorfall zum Anlass, die Führerscheinstelle des Landratsamts zu verständigen. Die Behörde wird wohl überprüfen, ob die 87-Jährige noch in der Lage ist, ein Fahrzeug zu führen. (wwi, AZ)