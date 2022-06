Autoknacker stiehlt Rucksack an der Bäldleschwaige bei Rettingen

Ein Unbekannter hat in Bäldleschwaige ein Auto aufgebrochen und einen hohen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

An der Bäldleschwaige nahe Rettingen (Gemeinde Tapfheim) hat ein Unbekannter am Mittwoch ein Auto aufgebrochen. Laut Polizei stand der BMW auf einem Parkplatz, als zwischen 10.15 und 11.15 Uhr die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen wurde und ein Rucksack daraus gestohlen wurde. In dem Rucksack befanden sich persönliche Utensilien im Wert von 70 Euro. Am Auto ist ein Schaden von 1000 Euro entstanden.

Nun sucht die Polizeiinspektion Donauwörth nach Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)