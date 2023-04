BN lehnt Polder ab: "Ein stinkender Cocktail aus Schlamm und Dreck"

Der Bund Naturschutz lehnt die Pläne für Polder in Tapfheim und Riedlingen ab. Statt mit technischem Aufwand Becken zu bauen, schlagen die Naturschützer eine Alternative vor.

Eindeutig gegen die derzeitigen Planungen von Hochwasserpoldern in Tapfheim und Riedlingen spricht sich die Kreisgruppe Donau-Ries des Bund Naturschutz aus. "Wir halten diese Art des technischen Hochwasserschutzes für nicht zielführend und räumen natürlichen Schutzmaßnahmen in diesem Bereich klar den Vorrang ein", macht Alexander Helber, Vorsitzender der Kreisgruppe deutlich und gibt zu bedenken, dass die exakte Steuerung der Befüllung der Polder nahezu unmöglich sei. Das Brechen der Scheitelspitze der Hochwasse­r-welle sei jedoch für die Wirksamkeit eines Polders entscheidend.

Zudem seien aufwendige Ein- und Auslassbauwerke im Bereich des heutigen Auwaldes not­wendig, die einen massiven Eingriff in diesen geschützten Landschaftsbereich darstellen würden. Auch sei es noch völlig unklar, wie nach dem Hoch­wasser der zurückbleibende Schlamm wieder aus dem Polderbecken entfernt werden soll. Sobald das Wasser in den Poldern stehe, würden sich Schlamm und darin enthaltene Schadstoffe am Boden absetzen und dortbleiben, auch wenn das Wasser nach einigen Tagen wieder abgelassen wird, so die Befürchtung. Helber prognostiziert, dass dann "ein stinkender Cocktail aus Schlamm und Dreck auf den Flächen zurückbleiben wird, für dessen Beseitigung es bislang keine Lösung gibt".

Keine Polder in Tapfheim und Rettingen: Das sind die Alternativ-Vorschläge des Bund Naturschutz

Stattdessen schlägt der Bund Naturschutz vor, der Donau wieder mehr Raum und Fläche zu geben. Vorhandene Auen- und Altwasser­bereiche sollten wieder stärker an den Haupt­strom der Donau angebunden werden, um deren frühere Funktionsweise wieder zu aktivieren. "Wir haben in unserem Bereich zwischen den beiden Donau-Brücken Grem­heim und Donaumünster die einzigartige Chance, die Renaturierung der Donau auf bis zu sieben Kilometer zu realisieren", sagt Helber.

Die dafür notwendigen donaunahen Flächen stünden zur Verfügung: Die LEW besitze über 150 Hektar Land, das aus den früheren Vorhalteflächen für das dort ursprünglich geplante Atomkraft­werk Pfaffenhofen stamme. Laut BN beabsichtigt die LEW, sich von diesen Flächen trennen. Diese könnten der Grundstein für ein groß ange­legtes Revitalisierungsprojekt der Donau bilden.

Bayerisches Umweltministerium soll laut BN Flächen von der LEW kaufen

Bereits 2021 habe man sich dazu seitens des Bund Naturschutz mit einem Schreiben an das bayerische Umwelt­ministerium gewandt und auf die Möglichkeit zum Flächenankauf hingewiesen. Leider war man untätig geblieben. Dieses Verhalten stößt bei den Naturschützern auf völliges Unverständnis. "Warum das Ministerium diese einmalige Möglichkeit zum natürlichen Hoch­wasserschutz nicht nutzt, ist absolut nicht nachvollziehbar", so Helber und weiter: "Stattdessen plant man lieber große Becken mit enormen technischem Aufwand gegen den Willen der Betroffenen vor Ort." Positive Begleiterscheinung dieser Maßnahme wäre auch, dass sich die Donau in diesem Bereich nicht weiter eintiefen würde.

