Rückblick bei der Freiwilligen Feuerwehr Tapfheim

Im März fand die jährliche Generalversammlung mit Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tapfheim statt. Hier ließ Kommandant Thomas Bestle das Feuerwehrjahr Revue passieren. „Das vergangene Jahr war voller Herausforderungen, aber dank des unermüdlichen Einsatzes unserer ehrenamtlichen Feuerwehrleute konnten wir jede Situation erfolgreich bewältigen“, so Bestles Worte. Unter den 31 Einsätzen im vergangenen Jahr waren allein 19 Einsätze zur Ersten Hilfeleistung, sowie drei Einsätze zur Reanimation und Tragehilfe. Insbesondere zu den Hochwassereinsätzen im Juni 2024 erwähnte er beeindruckende Zahlen: Beispielsweise wurden an zwei Tagen über 12.000 Sandsäcke gefüllt. Sehr erfreulich war, dass aus der gesamten Bevölkerung der Großgemeinde Hilfe und Unterstützung kam. Vorsitzender Andreas Sporer beeindruckte in seinem Tätigkeitsbericht, indem er die unzähligen Vereinstätigkeiten und Veranstaltungen, welche zusätzlich zum Feuerwehrwesen stattfanden, aufführte. Zudem gab er wieder einen Ausblick auf das anstehende 150-jährige Jubiläum des Feuerwehrvereins. Dieses findet vom 3. bis 6. September 2026 statt. Er informierte über die bereits angegangenen und weiteren Planungsschritte für dieses Projekt. Zudem waren die Festdamen auf der Generalversammlung präsent und stellten sich erstmalig den Anwesenden vor. Sie freuen sich schon sehr darauf, mit uns das Jubiläum feiern zu können. Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden verdiente Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft und aktiven Feuerwehrdienst ausgezeichnet. Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung und Übergabe der „Fluthelfer-Nadel 2024“ für beteiligte Feuerwehrmänner und Frauen. Verliehen wird sie von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann. Übergeben wurde sie an dieser Generalversammlung von Kommandant Thomas Bestle, Kreisbrandmeister Mike Kühnel und Bürgermeister Marcus Späth.

