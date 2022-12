Rücksichtsloses Überholmanöver bei Tapfheim führt zu Unfall

Die Polizei sucht nun den Fahrer eines roten BMW. Wer kann Hinweise geben?

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Montag auf der Staatsstraße 2221 zwischen Brachstadt und Tapfheim. Ein 33-jähriger Bissinger war dort nach eigenen Angaben von einem unbekannten Autofahrer bedrängt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann auf die Wache und erstattete Strafanzeige wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Er war am Vortag gegen 15.40 Uhr von Brachstadt in Richtung Tapfheim unterwegs, als ein roter BMW im Gegenverkehr plötzlich einen vor sich fahrenden Wagen überholte. Der 33-Jährige musste stark abbremsen und ins Bankett lenken, um einen Frontalzusammenstoß mit dem verbotswidrigen Überholer zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver entstand an dem Renault des Bissingers ein Achsschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Ein Dashcam-Video reichte der Mann nach, dieses wird aktuell ausgewertet. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Mögliche Zeugen des Überholvorgangs oder gegebenenfalls weitere Geschädigte des Fahrers in dem roten BMW werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)