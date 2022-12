Sackkarre von Parkplatz gestohlen

Der Eigentümer lässt seinen silber-roten Transportwagen auf einem Parkplatz in Tapfheim stehen. Am Abend ist er weg.

Nach einem Ladevorgang lässt der Besitzer seine silber-rote Sackkarre im Wert von 500 Euro auf einem Parkplatz in der Höslerstraße in Tapfheim stehen. Von dort wurde sie laut Polizei am Dienstag zwischen 12 und 22 Uhr gestohlen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)