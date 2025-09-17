Schirmherrnbitten für das 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Tapfheim

Ein wichtiger Meilenstein wurde im Hinblick auf das anstehende 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Tapfheim in knapp einem Jahr erreicht. Hierzu machte sich vergangenen Sonntag der Festausschuss der Feuerwehr Tapfheim auf den Weg nach Höchstädt, um Rudy Kimmerle von der Kimmerle Gruppe für diese ehrenvolle Aufgabe zu gewinnen. Die Kimmerle Gruppe wird für Tapfheim weiterhin maßgeblich an zukunftsweisenden Projekten mitwirken (z. B. „Neue Mitte Tapfheims“) und somit neben seiner Rolle als Schirmherr für unser großes Fest auch hier mit der Gemeinde weiter verbunden sein. Traditionsgemäß wurde vom Vorsitzenden Andreas Sporer in Gedichtform um die Übernahme der Schirmherrschaft geworben. Ohne Zögern sagte Rudy Kimmerle vor allen Anwesenden zu und bedankte sich herzlich für das Vertrauen, diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen zu dürfen. Nach seinem freudigen „Ja" erhielt der frischgebackene Schirmherr im Anschluss symbolisch einen roten Schirm, seine Gattin einen Blumenstrauß und die Kinder wurden mit T-Shirts und einem Feuerwehr-Spielzeugauto überrascht. Im Anschluss folgte der gemütliche Teil bei Familie Kimmerle. Die Feuerwehr Tapfheim bedankt sich für die vorzügliche Bewirtung, die tollen Gespräche und den herzlichen Empfang.

