Schwäbische Besonderheit: Heute wird in Tapfheim gewählt

In der Großgemeinde Tapfheim finden "außer der Reihe" heute Bürgermeisterwahlen statt. Wer zur Wahl steht.

Es ist in Nordschwaben nicht häufig der Fall, dass die Bürgermeister außer der Reihe, also außerhalb der Kommunalwahlen, gewählt werden. In Tapfheim ist das nun schon seit einiger Zeit so, gewissermaßen so etwas wie eine Tradition.

Noch bis 18 Uhr können die Bürgerinnen und Bürger hier ihre Stimme in den Wahllokalen abgeben.

Zur Wahl stehen:

Mit den ersten Ergebnissen wird gegen 19.30 Uhr gerechnet. Alles Nähere lesen Sie bei uns im Internet.

