Schwere Maschine fällt auf Mann in Donaumünster

Ein 66-Jähriger wollte am Freitag eine rund 400 Kilogramm schwere Maschine bewegen. Die fiel unglücklich auf ihn, was einen Rettungseinsatz zur Folge hatte.

Wegen eines Arbeitsunfalls ist es am Freitag zu einem Rettungseinsatz in Donaumünster gekommen. Gegen 11.22 Uhr wollte 66-jähriger in Donaumünster einen etwa 400 Kilogramm schweren Holzspalter bewegen. Die Maschine geriet aber derart in Schieflage, dass der Mann sie nicht mehr halten konnte. Das umfallende Gerät stürzte anschließend auf ihn. Der 66 Jährige zog sich dabei Verletzungen im Rücken und Bauch zu. Deswegen musste der Verletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. (AZ)