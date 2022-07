Senior kracht mit Auto in Tapfheim gegen Zaun von Kita

Ein Kreislaufkollaps bei einem Autofahrer hat in Tapfheim zu einem Unfall geführt. Das sind die Folgen.

Ein betagter Autofahrer hat am Dienstag wohl wegen eines Kreislaufkollapses einen Unfall direkt an der Kindertagesstätte in Tapfheim gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der 85-Jährige um 16.30 Uhr auf der Kleestraße in Richtung Schulstraße unterwegs. Wohl wegen der akuten gesundheitlichen Probleme während der Fahrt kam der Senior mit dem Wagen von der Straße ab. Der Pkw prallte gegen den Zaun des Kitageländes und schleuderte dann in das gegenüberliegende Grundstück.

Der Rettungsdienst brachte den Rentner ins Krankenhaus. Weitere Personen kamen dem Auto glücklicherweise nicht in die Quere. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro. (AZ)