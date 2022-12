Tapfheim

Tapfheimer Musikkapelle beschert eine besinnliche Auszeit

Plus Mit ihrem Weihnachtskonzert begeisterten die Musikantinnen und Musikanten. Von "Away in a manger" bis hin zu "Tochter Zion" fand sich viel Gefühlvolles im Programm.

Draußen klirrende Kälte, drinnen warme und wohlige Klänge: Die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim unter der Leitung von Dirigent Simon Keller verzauberte ihr Publikum beim Adventskonzert und zeigte, dass sie sowohl kräftige und jubilierende als auch leise und andächtige Melodien hervorragend beherrscht. Mit dem festlichen „Preludio Jubilate“ sowie „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich“ aus der Großen Weihnachtspartita eröffneten die Musikantinnen und Musikanten der Stammkapelle einen kurzweiligen, besinnlichen Konzertabend in der Tapfheimer Kirche St. Peter.

