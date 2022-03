Tapfheimerin überweist Enkeltrick-Betrügern über 2000 Euro

Eine Frau aus der Gemeinde Tapfheim erhält eine WhatsApp-Nachricht, angeblich von ihrem Sohn. Am Ende hat das Opfer Glück.

Erneut haben überregional agierende Betrüger im Donau-Ries-Kreis mit dem sogenannten Enkeltrick ein Opfer gefunden. Am Mittwochmittag erhielt eine Frau aus der Gemeinde Tapfheim von einem Unbekannten eine WhatsApp-Nachricht. In dieser wurde vorgetäuscht, dass es sich beim Absender um ihren Sohn handele. Die Täter täuschten vor, dass das Handy kaputtgegangen sei, und baten um zwei dringende Geldüberweisungen.

Die Frau überwies daraufhin gut 2000 Euro, bemerkte aber kurz darauf, dass es sich nicht um ihren Sohn handelte. Das Opfer meldete sich bei der Polizei - und hatte Glück: Das überwiesene Geld konnte zurückgeholt werden.

Polizei gibt Ratschläge, um gegen Enkeltrick-Betrüger geschützt zu sein

Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich der Polizei zufolge um eine aktuelle Masche der Betrüger, die sich über das Handy per WhatsApp melden und vorgaukeln, ein Familienmitglied zu sein, in dessen Auftrag Überweisungen ausgeführt werden sollen. Die Polizei weist darauf hin, solche oder ähnliche Nachrichten "mit äußerster Vorsicht zu behandeln". Der Rat der Inspektion Donauwörth, die für den aktuellen Fall zuständig ist: "Rufen Sie den vermeintlichen Absender unter der Ihnen bekannten Nummer zurück. Sollte dieser nicht erreichbar sein, lassen Sie sich vom Absender immer eine Information geben, die nur ihre Familienmitglieder kennen (zum Beispiel Name des Haustiers, Vorname des Onkels). (AZ)