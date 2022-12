Trauer um Tapfheims Altbürgermeister Alfons Scherer

22 Jahre war Alfons Scherer im Dienst der Gemeinde Tapfheim tätig, davon über acht Jahre als Rathauschef. Auch nach dem Ruhestand lag ihm seine Heimat am Herzen.

Fast achteinhalb Jahre lang leitete er als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Tapfheim, als diese noch zum Landkreis Dillingen gehörte. Die Kommune war damals und auch später Dreh- und Angelpunkt für ihn. Jetzt ist Alfons Scherer im Alter von 97 Jahren verstorben.

Geboren wurde Scherer 1924 und besuchte die Volks- und Handelsschule, seine Kaufmannsgehilfenprüfung legte er wegen seiner Einberufung zum Wehrdienst bereits vor Vollendung der Lehrzeit ab. Nach mehr als vierjähriger Kriegsgefangenschaft kehrte Scherer 49 aus Sibirien in seine Heimat zurück. Dort lernte er seine spätere Frau Anna kennen, die er 1952 heiratete.

Alfons Scherer: Nach Bürgermeisteramt war er Standesbeamter in Tapfheim

Scherers kommunale Tätigkeit begann 1960. Als jüngstes Mitglied wurde er damals in den Gemeinderat gewählt, 1964 wurde er Bürgermeister. Als aus Tapfheim 1972 eine Großgemeinde wurde, arbeitete Scherer unter anderem als Standesbeamter, 1982 ging er in Pension. Insgesamt 22 Jahre seines Lebens war Altbürgermeister Scherer im Dienst der Gemeinde aufopferungsvoll tätig, über 12 Jahre davon ehrenamtlich.

Scherer engagierte sich in seinem Ruhestand lange Zeit sehr intensiv und vor allem im heimatkundlichen Arbeitskreis für Tapfheim. Besonders mit ihm verbunden sind die Dokumentationen über die Feldkreuze in Tapfheim und seine umfangreiche Arbeit über die Hausnamen in Tapfheim herauszustellen.

Bewusst um seine herausragenden Verdienste beschloss der Gemeinderat einstimmig ihm die goldene Bürgermedaille zu verleihen, was im Januar 2005 feierlich erfolgte. Zuvor wurde ihm ebenfalls durch einstimmigen Beschluss durch den Gemeinderat der Gemeinde Tapfheim die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ zuteil. Am 1. Juli 2022 durfte bei einem Festakt das 50-jährige Bestehen der Großgemeinde Tapfheim gemeinsam im Beisein von Altbürgermeister Scherer gefeiert werden. (AZ)

