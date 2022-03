Tapfheim

24.03.2022

Überraschung in Tapfheim: Bürgermeister Karl Malz hört auf

Karl Malz tritt bei der Bürgermeisterwahl in Tapfheim im Oktober nicht mehr an.

Plus In Tapfheim steht im Herbst die Bürgermeisterwahl an. Schon jetzt steht fest: Karl Malz wird dann nicht mehr Chef im Rathaus sein. Er kandidiert nicht mehr.

Von Helmut Bissinger

Die Überraschung ist perfekt: Nach 18 Jahren als Bürgermeister von Tapfheim wird Karl Malz sich im Herbst nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Im Gespräch mit unserer Redaktion nennt er die Gründe für diesen Schritt.

