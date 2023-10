Unbekannter sabotiert Türschloss mit Sekundenkleber

Die Bewohner eines Hauses in Tapfheim erleben eine böse Überraschung. Wer hat am Donnerstagnachmittag den Täter gesehen?

Böse Überraschung für die Bewohner eines Hauses in Tapfheim: Ein Unbekannter hat am Donnerstag das Schloss der Eingangstür mit Sekundenkleber sabotiert. Dies geschah der Polizei zufolge zwischen 14.10 Uhr und 14.15 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Brechtstraße.

Der Täter füllte den Kleber in das Türschloss, sodass die Haustür nicht mehr schließbar war. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)