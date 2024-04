Unfall nach missachteter Vorfahrt bei Tapfheim

Nach einem Vorfahrtsfehler kam es am späten Freitagabend zu einem Unfall bei Tapfheim. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Eine missachtete Vorfahrt hat am Freitagabend zu einem Unfall bei Tapfheim geführt. Ein 18-Jähriger war mit seinem VW Golf gegen 23.30 Uhr auf der Dorfstraße in Erlingshofen unterwegs und wollte auf die B16 in Fahrtrichtung Dillingen abbiegen. Dabei übersah er einen 66-Jährigen, der mit seinem BMW zeitgleich auf der B16 in Richtung Donauwörth unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der VW krachte mit der Front in die rechte Seite des BMW. Es entstand an beiden Autos ein Schaden in Höhe von rund 7500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kam es nicht. (AZ)