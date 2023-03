Tapfheim

Unfallflucht in Tapfheim: 3000 Euro Schaden

Ein Unbekannter ist am Sonntag in der Schulstraße in Tapfheim nach einem Unfall geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Tapfheim hat ein Unbekannter am Sonntag einen Unfall gebaut und sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, prallte der Verursacher mit seinem Fahrzeug zwischen 12 und 14 Uhr auf einem Kiesplatz in der Schulstraße gegen das dort geparkte Auto einer 27-Jährigen. An dem schwarzen Seat wurde durch den Unfall die Beifahrertür demoliert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

