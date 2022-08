Unfallverursacher flüchtet nach gefährlichem Überholmanöver

Der Fahrer eines orangefarbenen Jeeps überholte in einer Linkskurve. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einem gefährlichen Überholvorgang kam es am Dienstag kurz vor 15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Buttenwiesen und Tapfheim. Laut Polizei war ein 55-Jähriger dort in Richtung Tapfheim unterwegs, als ihn auf der schmalen Fahrbahn auf Höhe Ludwigsschwaige in einer Linkskurve der Fahrer eines orangefarbenen Jeeps überholte. Der 55-Jährige musste daraufhin nach rechts ins Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Überholer zu verhindern. Dieser wich seinerseits in den unbefestigten Seitenstreifen des Gegenverkehrs aus und schleuderte dadurch zahlreiche Bankettsteine auf, die gegen das Fahrzeug des 55-Jährigen prallten.

Dadurch wurden an dem Wagen der vordere Kotflügel, die hintere linke Türe sowie die Windschutzsacheibe beschädigt. Zu einer Streifkollision kam es polizeilichen Erkenntnissen zufolge nicht. Anschließend fuhr der Unfallverursacher, ohne anzuhalten, weiter. Der Schaden liegt bei etwa 2500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)