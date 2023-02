Unterführung am Bahnhof in Tapfheim soll bis 2026 realisiert werden

Plus Ein Fußgängertunnel am Bahnhof Tapfheim kostet fast fünf Millionen – für die Gemeinde kaum stemmbar. Doch jetzt hat Bürgermeister Späth gute Nachrichten.

Auf der Wunschliste der Gemeinde Tapfheim steht das Projekt seit Jahren ganz oben: Eine Fußgängerunterführung am Bahnhof. Nun gibt es gute Nachrichten: Wenn nicht alles täuscht, wird die Kommune das Vorhaben stemmen können. "Was jetzt noch fehlt, sind die Beschlüsse des Gemeinderats", erklärte Bürgermeister Marcus Späth bei der jüngsten Sitzung des Gremiums.