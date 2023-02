Verbotene Fahrt auf Elektroroller in Tapfheim

Eine Frau auf einem E-Scooter wird in Tapfheim von der Polizei angehalten. Anschließend muss sie den Roller nach Hause schieben.

Die Polizei hat eine E-Tretroller-Fahrerin in Tapfheim bei einer illegalen Tour erwischt. Die Beamten stoppten die Frau am Donnerstag gegen 8.10 Uhr, weil sie unerlaubt auf dem Gehweg fuhr. Dabei stellte sich heraus, dass am Elektrotretroller keine erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette angebracht war. Die 35-Jährige hatte auch keinen gesetzlich vorgeschriebenen Vertrag abgeschlossen. Somit würde nach einem Unfall keine Versicherungsregulierung erfolgen. Die Beamten erstatteten Anzeige gegen die Tapfheimerin. Diese musste den restlichen Weg schieben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch