Kommunale Wärmeplanung in Tapfheim: ein ernüchterndes Ergebnis

Die Tapfheimer Hausbesitzer warten dringend darauf. Vor allem die, deren Heizungsanlage in absehbarer Zeit ausgetauscht werden muss. Das wissen auch die Gemeinderatsmitglieder in der Großgemeinde. Deshalb haben sie sich bereits mehrmals mit dem Thema „Kommunale Wärmeplanung“ beschäftigt und letztlich (weil von der Staatsregierung finanziell gefördert) eine Bestandsanalyse in Auftrag gegeben. Das Ergebnis nannte Bürgermeister Marcus Späth nach der Präsentation im Gemeinderat „ernüchternd“.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tapfheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wärmeplanung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis