Warum Tapfheims Bürgermeister Marcus Späth kein CSU-Mitglied mehr ist

Bei der CSU in Tapfheim gibt es Veränderungen. Wer auf die Vorsitzende Anja Steinberger folgt und wieso der Bürgermeister nicht mehr in der Partei ist.

Nach 14 Jahren hat Anja Steinberger den Vorsitz beim CSU–Ortsverband Tapfheim abgegeben. Sie habe schon lange nach einem Nachfolger gesucht, erklärt sie. Einstimmig wurde nun bei der turnusgemäßen Jahresversammlung Tobias Schramm in diese Funktion gewählt.

Dass der Wachwechsel etwas mit den Verwirrungen beim Wahlkampf um das Bürgermeister-Amt zu tun hat, verneint Steinberger, die gleichzeitig zweite Bürgermeisterin in Tapfheim ist. Damals hatte der Ortsverband Alexander Wolfinger als Kandidat aufgestellt, was Teilen in der Partei missfiel.

Wechsel an Tapfheims CSU-Spitze hat nichts mit Wahlkampf-Wirren zu tun

Die Bürgerinnen und Bürger hatten sich seinerzeit für Marcus Späth entschieden, der bis dato als CSU-Mitglied Gemeinderat war. Um die Gunst der Wählerinnen und Wähler hatte er allerdings als „freier Kandidat“ geworben.

Späth hat übrigens noch im vergangenen Jahr seinen Austritt aus dem CSU-Ortsverband erklärt. „Nicht, weil ich nicht die Unterstützung der CSU hatte“, erklärt er. Er habe vor der Wahl immer versprochen, Bürgermeister für alle sein zu wollen. Konsequenterweise gehe dies nicht als CSU-Mitglied. Er wolle künftig keiner Gruppierung angehören.