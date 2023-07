Was wird nun aus der Neuen Mitte in Tapfheim?

Plus Die Gemeinde will diesen Traum nicht aufgeben, den zentralen Platz mit Leben zu erfüllen. Doch es ist schwierig, einen Investor zu finden. Worum es aktuell geht.

Den Traum, in Tapfheim eine „Neue Mitte“ zu schaffen, möchten die Gemeinderäte mehrheitlich nicht aufgeben. Sie wollen das eigene Grundstück zwischen B16 und Höslerstraße mit Leben erfüllen. Doch vorerst wird das Areal mit seiner Gewerbebrache so bleiben, wie es ist. Zwar gibt es durchaus Pläne, doch dafür einen Investor zu finden, könnte schwierig werden.

„Was ist auf diesem Grundstück möglich?“ Mit dieser Kernfrage befasste sich über Monate Architektin Michaela Ausfelder vom beauftragten Büro eap ( München). Schon einmal hatte sie im Gemeinderat mehrere Varianten vorgestellt. „Immer unter dem Aspekt der Vorgabe“, sagte sie. Ins Auge gefasst worden war vom Gemeinderat der Bau eines Seniorenheimes, Betreutes Wohnen, eine Tagespflegestätte, möglicherweise eine Apotheke und eine Physiotherapie. Das Gremium hatte seinerzeit eine kleinteilige Variante mit mehreren Gebäuden favorisiert.