Wasserwacht: Notfall am Baggersee in Tapfheim

Ein junger Mann war beim Schwimmen zur Plattform in eine Notlage geraten.

Gleich mit Beginn ihres Seedienstes Anfang Juni hatte die Wasserwacht Tapfheim einen Notfall, der zeigte, wie wichtig die Anwesenheit der Rettungstruppe ist: Ein junger Mann unterschätzte die Entfernung zur Plattform im Baggersee Tapfheim und kam beim Schwimmen auf dem Weg dorthin in eine Notlage.

An Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr am Badesee Tapfheim

Die Wasserwacht war direkt zur Stelle und brachten ihn mit seiner Begleitung sicher an Land. Die Wasserwacht Tapfheim ist bei Badewetter an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 13 Uhr bis 17 Uhr am Badesee anzutreffen. Gerne unterstützen die Mitglieder dort bei Fragen zum Schwimmen, Schwimmkursen und nehmen Schwimmabzeichen ab. Die Wasserwacht Tapheim freut sich auf eine weitere unfallfreie Badesaison. (AZ)