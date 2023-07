Whatsapp-Betrüger erbeuten vierstelligen Betrag von einer Frau aus Tapfheim

Schon wieder haben Betrüger mit der sogenannten Whatsapp-Masche Erfolg gehabt. Eine Tapfheimerin verliert fast 2000 Euro.

Eine Frau aus Tapfheim ist laut Polizeibericht Opfer der Whatsapp-Betrugsmasche geworden. Am vergangenen Mittwochnachmittag erhielt sie den bekannten Text "Hallo Mama, hallo Papa, ich habe eine neue Nummer...", in der die Betrüger vorgeben, das Kind des Opfers zu sein und sich in einer Notsituation zu befinden. Die Tapfheimerin überwies knapp 1990 Euro auf das in der Nachricht genannte Konto. Erst danach bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige. Die Polizei rät dringend dazu, keine Überweisungen nur auf Grundlage eines Chatverlaufs zu tätigen. Weitere Hinweise gibt es online unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger. (AZ)